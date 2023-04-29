شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء فحوص المقبلين على الزواج قبل 6 أشهر من عقد القران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المقبلين على الزواج، عمل الفحوصات والتحاليل قبل 6 أشهر من عقد القران.
وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج، والتى تضمنت:-
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا
4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل
5-تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين لمعرفة أقرب وحدة صحية
6- يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عن اى معلومة تخص الفحص
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