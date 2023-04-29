شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مقترح للحكومة للسماح للمصريين بإدخال الذهب لمصر بدون جمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عقد اجتماع قريبا مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب من أجل صياغة مقترح لتقديمه لمجلس الوزراء بشأن الموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك حيث أن زيادة المعروض فى السوق سيتم من خلال نزول المصريين بالخارج بكميات ذهب من الخارج لافتا إلى أنه موضحا أن سوق الذهب يرتبط بـ 3 عوامل هما "سعر الذهب العالمى، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب"، و أن الزيادة الكبيرة فى الذهب ناتجة من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب

وأضاف الوزير، أنه يجرى التفكير فى استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار من أجل تخفيف الضغط على الدولار وأن هناك صفقة مع الصين بشأن ذلك، قائلا: "لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك وإنما الاتفاقيات دائرة مع أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الاساسية، مشيرا الى تنويع مصادر استيراد اللحوم بسبب الأزمة فى السودان كما أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينة ارتفعت الى 127 مليار جنيه وأن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للأردب وإن سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة كانت بسعر 293 دولار للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن وأن العام الماضى كان موسم توريد القمح المحلى إجبارى على المزارعين، ولكن الموسم الحالى لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلى بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح فى أى من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أى عملية خلط للقمح المستورد بالمحلى فى مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.