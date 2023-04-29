شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،جان بيار مباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLG Africa والوفد المرافق له فى أول زيارة له لديوان عام المحافظة .

شهد اللقاء السفير محمد حجازي ، مستشار وزير التنمية المحلية ـــ و مدير المكتب الإقليمي لمكتب شمال افريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية .

وأكد محافظ القاهرة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكل عمل أفريقى أو دولى يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة بذلت جهدًا كبيرً خلال السنوات الثمان الماضية لوضع البنى التحتية الأساسية للجمهورية الجديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى كان على رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى استهدفت النهوض بمستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن، والذي بلغت تكلفته أكثر من 700 مليار جنيه وهو المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم ، ووصل إلى أصغر القرى بمصر ليقدم الخدمات التى يحتاجها المواطن فى مكانه.

وأضاف محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة لم تقتصر على تقديم الخدمات ورفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين فقط، بل كانت مبادرة ثقافية وتوعوية تهدف إلى رفع مستوى وعى الموطنين، خاصة عن أثر الزيادة السكانية على التنمية فى إطار سعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى أفريقيا سيسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة فى كل دول القارة، آملًا أن تحقق حياة كريمة فى أفريقيا نفس النجاح الذى حققته مبادرة حياة كريمة بمصر. المستوى من

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القيادة السياسية أولت عناية كبرى للتخلص من العشوائيات وتوفير حياة كريمة لقاطنيها مع توفير كافة الخدمات لهذه التجمعات السكانية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يُعد نموذجاً مميزاً قدمته الدولة المصرية للتطوير المؤسسى والنمو العمرانى، مشيرًا إلى انتقال كثير من الوزرات لها وبدأ العمل الفعلي بها .

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء أن القاهرة كان لها شرف استضافة الدورة السابقة للمنظمة، كما تحتضن القاهرة مقر المكتب الإقليمي لمكتب شمال افريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا في سبيل نجاح استضافة القاهرة لقمة أفريسيتي المقرر عقدها في 2025 لتكون إضافة لأعمال وانجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بقيادة السكرتير العام جان بيير أيلونج امباسي.

وأكد محافظ القاهرة أن الجهد الذى تقدمه المنظمة يبرز إرادة المدن الافريقية لتحقيق التغيير وتقديم الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجهها مدننا .

وأضاف محافظ القاهرة أنه يوما بعد يوم تؤكد منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية جدارتها في التعامل مع تحدي التنمية الاقتصادية وكذلك ما يتعلق بتحدي المناخ .

وأشار محافظ القاهرة إلى سعى القاهرة لاتاحة كل الفرص للمكتب الإقليمي لمكتب شمال افريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية (نارو) وتقديم كل الامكانيات لتمكينه من ممارسة عمله وليصبح منارة افريقية لتحقيق الأهداف والطموحات وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والشراكات الكفيلة بتعزيز قدرة المنظمة ومقر إقليم الشمال في المرحلة القادمة مؤكدًا على حرص محافظة القاهرة على تقديم كل ما من شأنه دعم جهود المنظمة .

وأكد جان بير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLG Africa أن مصر هى أم القارة الأفريقية وهى المؤسس الأول لنشاط عمل المنظمة ، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الحضرى والعمرانى التى تحدث فى مصر تعد نموذج للعمل فى أفريقيا.

ووجه سكرتير عام المنظمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ، والدعم الذى تلقته المنظمة أثناء المؤتمر بما أسهم فى رفع قيمة المقترحات التى تقدمت بها وكان لدعم الحكومة المصرية أثر كبير فى نجاح مكتب نارو فى استضافة قمة المناخ الأفريقية ، وكذلك اختياره ليصبح سكرتارية مبادرة حياة كريمة الأفريقية .

ووجه سكرتير عام المنظمة الدعوة لمحافظ القاهرة للمشاركة في اعمال المجلس التنفيذي المقرر عقده في 3 يونيو القادم في مدينة كيسومو الكينية ، قبيل المشاركة في القمة التى ستعقد فى العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بأفريقيا.