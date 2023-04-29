شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البناء والأخشاب: اهتمام من القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال عبد المنعم الجمل: يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في الوقت الذي يواصل فيه عمال مصر بذل كل جهد بتفان وإخلاص، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بما يدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.

وأشار إلى أن عمال مصر على مر تاريخهم لهم مواقف بطولية لا يمكن إنكارها، في الوقوف إلى جانب الوطن ومساندته في العديد من التحديات التي تعرضت لها البلاد الفترات الماضية، قائلا: كان العمال وسيظلوا أحد أهم أذرع الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

وأكد الجمل، أن على الرغم من تحقيق العديد من المكاسب في الفترة الأخيرة، إلا أن عمال مصر ما زال أمامهم الكثير من الحقوق للحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية لمنح العمال كافة حقوقهم بما يتماشى مع ما نص عليه الدستور والقانون.

وقال رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب: يحظى العمال باهتمام كبير من القيادة السياسية وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وقرارات مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والتي يستفيد منها قطاع كبير من العمال.

وعن مطالب العمال بمناسبة الأول من مايو، أشار عبد المنعم الجمل، إلى أن أبرزها يتمثل في أهمية الحفاظ على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، وبما يحافظ على الاقتصاد الوطني.

ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي تحتاج للتعديل من أجل تحقيق مزيدا من الحقوق للعمال وبينها التأمينات والمعاشات، العمل، والمنظمات النقابية، وغيرها من التشريعات الاجتماعية التي تمس الطبقة العاملة المصرية.