شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق 25 % من مستهدفات الطروحات خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فند الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مزاعم تباطؤ الطروحات وبيع الأصول، وأن الدولة لا تريد التخارج بالسرعة المطلوبة، قائلا: "لما أعلنا برنامج الطروحات، كنت حريصا على إن البرنامج يستغرق عاما، من مارس وأبريل حتى الربع الأول من العام القادم ونستهدف تحقيق 25 % من المستهدفات فهناك منظومة كاملة".

قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: "الصندوق السيادي المصري يدير هذه المنظومة ويتفاوض مع الجهات الاستثمارية المختلفة، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يحضر مجموعة البنوك اللى ستشارك في الطروحات، وهناك تحوط وسرية في بعض الإجراءات".

أضاف مدبولي قائلا: "لما بتتسرب أخبار بتلاقى سهم الشركة ينزل في الأرض..لكن دور ومسؤوليتنا كحكومة الاستفادة من الأصول وتحرى قدر جهدنا وأقصى درجات الحرفية حتى يتم تحقيق ما نريده".