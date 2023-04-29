شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يناقش غدا الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع نواب رئيس الجامعة، والأمين العام؛ ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأكد المجتمعون على ضرورة التزام الكليات بتطبيق الضوابط وإعلان الجداول، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بأن تكون الأسئلة مما تم شرحه، وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات.

يذكر أن مجلس جامعة الأزهر سيعقد غدًا الأحد، وسيبحث ضمن جدول أعماله ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وبدأت كليات جامعة الأزهر الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والمحدد لها يوم 3 يونيو القادم، حيث سبق وصدق مجلس جامعة الأزهر على بدء الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والإقاليم يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م، على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس الموافق 1 يونيو.