شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: برنامج حكومى جديد لدعم الصادرات بقيمة 30 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية شغل الدولة المصرية الشاغل، حيث تحركنا على مدار الفترة السابقة في عدد من الخطوات لدعم القطاع الصناعي.

أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: "منذ أيام قليلة تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لتغطية دعم قيم الصادرات لشحنات المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر 2022.

كشف مدبولي عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبار من العام المالى القادم بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، معلقا: "نركز على ترشيد الإنفاق وانضباط الموازنة لكن قضية دعم الصادرات أمن قومي واستمرار للدولة المصرية، لذلك رفعنا قيمة دعم الصادرات من العام المقبل.

أعلن رئيس الحكومة، أنه اعتبارا من بداية يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل وبحد أقصى 3 أشهر تكون الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمُصنع.