شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل أسرة محمد الغراوى شهيد وزارة الخارجية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، أسرة الشهيد محمد الغراوى، فقيد وزارة الخارجية الذى استشهد أثناء أداء مهام عمله فى الخرطوم مؤخراً. من جانبه قدم وزير الخارجية واجب العزاء لأسرة الشهيد مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.

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