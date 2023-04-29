شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى: الاهتمام بالجودة التعليمية بمدارس شمال سيناء وإنشاء مدرسة رسمية دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ41، حيث كان في استقباله اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الوزير عن سعادته بزيارة المحافظة، مقدما التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة ذكرى أعياد تحريرها، وعودتها لأحضان الوطن والذي يعد تتويجًا لتضحيات الشعب المصري وبطولات قواته المسلحة وشهدائه الأبرار للدفاع عن مقدرات الوطن وحماية أمنه القومي.

كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للارتقاء بمختلف الخدمات في المحافظة، مثمنا التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي على الأهمية التي توليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواصلة جهود تنمية سيناء من خلال خطة متكاملة لبناء الإنسان المصري، في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دعم العملية التعليمية لأبناء شمال سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، والاهتمام بالجودة التعليمية بمدارس المحافظة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وخلال زيارته للمحافظة شمال سيناء، افتتح الدكتور رضا حجازي واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بمدينة الشيخ زويد في حضور عدد من نواب مجلس الشعب وشيوخ القبائل، مدرسة الشلاق الإعدادية عقب الانتهاء الصيانة الشاملة لها، وإنشاء سور للمدرسة، وتبلغ مساحة المدرسة 3000 متر مربع، وتضم 8 فصول دراسية، بجانب فراغات تكميلية.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل حول أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة، حيث أشادا بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة خلال فترة وجيزة وعودة الطلاب للمدرسة، كما شهدا عرضا فولكلوريا لطلاب المدرسة.

كما افتتح الوزير والمحافظ أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، بعد أن تم عمل إحلال وتجديد كلي لها، حيث تبلغ مساحتها 3300 متر مربع وتضم 11 فصًلا.

وخلال الزيارة، أعلن الوزير عن حزمة من القرارات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، تضمنت تشغيل مدرسة المتفوقين STEM لرعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بالعريش بداية من العام المقبل، وتضم المدرسة عدد 9 فصول بالإضافة إلى المبنى المخصص للإقامة الداخلية والمعامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن مدارس STEM تتميز بتدريس المواد المتطورة فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتقوم مناهجها على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على إعداد خريجين قادرين على التفكير المنطقي، وحل المشكلات، والابتكار، الإبداع، والمبادرة والتواصل، والعمل بروح الفريق.

كما أعلن الوزير عن إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين تضم 14 فصلًا، مؤكدًا أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها، مما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليمية، مضيفا أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشائها خلال الفترة المقبلة نظرا لكونها تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث النظم العالمية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة.

وفي إطار حرص الوزارة على وصول جميع الخدمات التعليمية لأبنائها الطلاب بمحافظة شمال سيناء، أعلن الدكتور رضا حجازي الدفع بقوافل تعليمية للمحافظة؛ لاستفادة الطلاب من المعلمين الأكفاء، حيث سيتم الاستعانة في هذه القوافل بنخبة من العناصر المتميزة من الخبراء والمعلمين ومقدمي البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية والتربوية في جميع المواد.

وفي إطار الاهتمام بالأنشطة المدرسية والكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، ورعايتها واستثمارها، وجه الوزير بإعداد عرض مسرحي على مستوى المديرية التعليمية بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا حرصه على مشاهدة العرض عقب الانتهاء من تجهيزه.

وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لدعم والارتقاء بالمسرح المدرسى نظرًا لأهمية دوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس وإعداد جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

كما وجه الوزير بأهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والتي تهدف إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسي، مع مراعاة ضوابط وآليات التنفيذ والإجراءات المنظمة لها على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يتناسب مع المستوى المعيشي ويراعي مصلحة الطلاب.

وأعلن الوزير أيضا عن إطلاق مبادرة "تمكين الطفل المصري" بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسيف في أربع محافظات، هم: (شمال سيناء - الجيزة - الأسكندرية - سوهاج)؛ بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الايجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعي.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يأتي للتعظيم من الجهود المتميزة لوزارة التربية والتعليم والتي قامت بها من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدنى؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر، كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين الإجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية، واتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار من خلال برامج (كلنا صناع التغيير الإجتماعي) التي تهدف لغرس قيم الانتماء والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة على أن العملية التعليمية هي قضية حياة لأهالى شمال سيناء، مشيدا بحرص الدكتور رضا حجازي على وضع المحافظة على أولويات الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى تضاعف عدد المدارس على مستوى المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية إلى ١٠ أضعاف.

وأضاف المحافظ أنه تم صيانة ١٠ مدارس وإنشاء مدرستين، مضيفا أن افتتاح المدرستين اليوم يأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.