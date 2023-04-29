شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأطباء: نثق فى أعمال لجنة "الصحة" لتحسين أحوال الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، تعليقا على اقتراح أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تصدير الأطباء للخارج والحصول على العملة الصعبة: تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بين الحين والآخر ببعض التصريحات الغريبة من نواب تتنافى تماما مع المنطق والواقع، ونحن نطالب أعضاء مجلس النواب بالعمل بكل همة وسرعة لإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يضمىن لأفراد المنظومة العدالة والحماية فهو كفيل بحماية مقدم الخدمة ومتلقيها ومنشآت الدولة، خاصة أن هذا القانون متعثر منذ 6 سنوات وحتى الآن، رغم إقراره بكل الدول المجاورة.

وأضاف فريد: كلنا ثقة بأن سرعة استئناف أعمال واجتماعات لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكلة برئاسة وزير الصحة، وتمثيل نقابة الأطباء بـ4 أعضاء، عقب انتهاء اجازة عيد الفطر، ستتبع فى هذا الاتجاه خاصة لأنها تضم فى عضويتها رئيس لجنة الصحة بالمجلس، ومقدم مشروع القانون، هذا بالإضافة إلى سرعة تحديد الأليات لتفعيل قرارت واجراءات تم استعراضها فى أول اجتماع والتى تصب فى صالح كافة الأطباء شبابا وشيوخا.