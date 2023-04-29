شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: وفرنا 653 مليار جنيه للتأمينات.. ونستهدف 202 مليار العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن اتجاه الموازنة الجديدة لدعم الحماية الاجتماعية، مضيفا: "ده معناه إبطاء من عجلة وسرعة المشروعات اللى بنفذها وإحنا مش مبسوطين من كده، لأن الدولة تحتاج مشروعات أكتر من ذلك".

وعن أزمة أموال المعاشات والتأمينات، قال مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: "إن الحكومة تصدت لأزمة أموال المعاشات، وخلال 45 شهرا وفرنا لهيئة التأمينات الاجتماعية 653 مليار جنيه، كاشفا عن تقديم 202 مليار جنيه العام المقبل للتأمينات والمعاشات لحماية 10.5 مليون أسرة أربابها في المعاشات، مضيفا: "وهذا ما مكن هيئة التأمينات من زيادة المعاشات ".