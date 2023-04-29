الارشيف / أخبار مصر

الخارجية تجدد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تجدد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين فى السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:

 

1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان.

2. معبر قسطل (إجلاء بري).

3. معبر أرقين (إجلاء بري).

 

هذا، وتؤكد وزارة الخارجية على إنتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الامني، وعلى المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.

 

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

 

01281943533

 

01283176900

 

01281943599

 

01283176913

 

01283176857

 

01283176881

 

01283176903

 

01283176894

 

01281943990

 

01283176866

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا