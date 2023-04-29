شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقَّد مشروع "الغلق الآمن لمقلب السلام العمومى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع أعمال "الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي" في مرحلته الأولى؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك عقب جولته اليوم بمدينة العبور الجديدة، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية المدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك المشروع، الذي تتولى تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نموذج يُحتذى به في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المدافن العشوائية؛ حيث يهدف إلى الغلق الآمن وإعادة تأهيل مدفن نفايات "السلام" العشوائي، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وحمايتهم من الأمراض المزمنة، بجانب الحفاظ على البيئة من الغازات الرئيسة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصةً غاز الميثان، فضلًا عن الحد من التكاليف الباهظة لنقل المخلفات، والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات النقل.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أن تقدم نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع، كما أوضح رئيس جهاز تنمية المدينة أنه تم الانتهاء من أعمال التغطية بالرمال بنسبة 80%، وكذا الانتهاء من تنفيذ شبكة الربط بين الآبار بنسبة 90%، والانتهاء من أعمال طبقة الجيوتكستيل بنسبة 85%، وأعمال طبقة العزل بالبولي إيثيبلين بنسبة 85%.

وأضاف أنه تم توريد وتركيب المحرقة، وجارِ حاليًا أعمال الربط على الشبكة، كما تم الانتهاء من أعمال تدبيش الجوانب بجوار طريق R13.

وتابع رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع عمارات روضة العبور "إسكان أهالي المناطق غير الآمنة" الذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بحي سلام ثان، ويتمثل في إنشاء عدد 134 عمارة سكنية بالأرض المُخصصة بحي السلام كـ "مشروع إسكان" بحي السلام طريق بلبيس الصحراوي.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن هناك 90 عمارة مُخصصة للإسكان بديل المناطق العشوائية، و44 عمارة "استثماري"، وتتنوع الوحدات بذلك بين وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 70 عمارة، وجارِ العمل بالباقى.

وحول الموقف التنفيذي لقطاع الخدمات ورافع الصرف، لفت المهندس أحمد رشاد إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، وتتكون من 66 فصلًا، بالإضافة إلى مركز "الطفولة الصغيرة"، المُكوَّن من 33 فصلًا، ومركز طبي، وعدد 2 مخبز، ورافع للصرف.