شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: برنامج حكومى جديد لدعم الصادرات بقيمة 30 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفه مصطفى مدبولي عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبار من العام المالى القادم بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، معلقا: "نركز على ترشيد الإنفاق وانضباط الموازنة لكن قضية دعم الصادرات أمن قومي واستمرار للدولة المصرية، لذلك رفعنا قيمة دعم الصادرات من العام المقبل.

كما أعلن رئيس الحكومة، أنه اعتبارا من بداية يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل وبحد أقصى 3 أشهر تكون الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمُصنع.

3 قنوات تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى دورى أبطال أفريقيا مجاناً

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مجانا

هناك 3 قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي هي: القناة المغربية الرياضية،قناة ARENA SPORT،قناة ETVالإثيوبية SD الجديدة.

وزير التموين: منع تصدير السكر للخارج والمخزون يتجاوز 4 أشهر

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار منع تصدير السكر للخارج، لافتا إلى أن مخزون السكر يتجاوز حاليا 4 أشهر، بجانب استمرار إنتاج السكر المحلى من بنجر السكر وقصب السكر، الأمر الذى يعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.

الجزائر تعلن إقامة صلاة الاستسقاء بكل مساجدها بسبب تأخر الأمطار

أقيمت، اليوم السبت، عبر جميع مساجد الجزائر، صلاة الاستسقاء، تضرعا للمولى عز وجل أن يغيث العباد والبلاد، بعد تأخر نزول المطر، وفق الإذاعة الجزائرية.

وتعد صلاة الاستسقاء، التي تمت تأديتها صباح اليوم، سنة مؤكدة فى الفقه الإسلامى، تأسيا بعمل المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذى ثبت عنه إقامة هذه الصلاة فى حالة تأخر الغيث.

شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء تحذيرا من ارتفاع الأمواج.. صور

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، وذلك نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس، حيث رفعت شواطئ الاسكندرية الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وتواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من حراسة المرمي محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

سامح شكرى يستقبل أسرة محمد الغراوى شهيد وزارة الخارجية بالسودان

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، أسرة الشهيد محمد الغراوى، فقيد وزارة الخارجية الذى استشهد أثناء أداء مهام عمله فى الخرطوم مؤخراً.

وزير الخارجية يستقبل أسرة الشهيد محمد الغراوى، فقيد وزارة الخارجية الذي استشهد أثناء أداء مهام عمله فى الخرطوم مؤخراً…. وزير الخارجية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد ويؤكد تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة

غدا طقس دافئ نهارا بالقاهرة حار جنوبا والعظمى بالعاصمة 25 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

زيادة أسعار تذاكر الدخول للمناطق الأثرية للأجانب.. وثباتها للمصريين

ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لأسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بكل محافظات الجمهورية للأجانب، حيث تمت زيادة في قيمة تذاكر الدخول بالنسبة للأجانب والتى سيتم تطبيقها فى أول يونيو المقبل، ولكن تظل الأسعار كما هي بالنسبة للمصريين ولم يحدث بها أي زيادة.

التموين: لا إضافة للمواليد على البطاقات سوى للفئات الأكثر احتياجا

أكد الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية سوى للفئات الأكثر احتياجا والتى تتضمن معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي وأبناء الشهداء، والأسر البديلة، لافتا الى إن مشروع الكارت الذكى لصرف الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية قائم وجارى عملية تأمين البيانات وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق على أرض الواقع مشيرا الى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب سعر التكلفة

رئيس الوزراء: لم نرفع سعر الخبز.. وما فيش حكومات تانية بتتحمل الأعباء دى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء"لم نرفع سعر رغيف الخبز، والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا.. ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث في العالم والتظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية في ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات التي تحدث والمواطن من يتحمل ذلك".

شكرى يبحث مع القائم بأعمال وزير خارجية جوبا الوقف الدائم لإطلاق النار بالسودان

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، من "دينج داو" القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان، للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تضمن استعراض الجهود التي يقوم بها الجانبان، من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيساً على المبادرة المصرية/ الجنوب سودانية التي تم الإتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفا كير في 16 أبريل الجاري