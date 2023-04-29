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شكرا لقرائتكم خبر عن التعيين في أقرب محطة.. وظائف جديدة بالخط الثالث للمترو.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
الأوراق المطلوبة "شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المؤهل - شهادة الخدمة العسكرية – فيش سارى"، حيث تتميز الوظيفة بوجود تأمينات اجتماعية وبوليصة تأمين على الحياة، ومدة ساعات العمل 10 ساعات، 6 أيام ويوم واحد إجازة، ويتم تسليم يونوفورم مجانا، بالإضافة إلى التدريب المجانى، والحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون رسوم.
ويتم التعيين في أقرب محطة مترو من محل السكن بمحطات الخط الثالث للمترو، ويتم التواصل للتعين وتحديد المقابلات الشخصية من خلال خدمة واتس اب، أو التوجهه لمقر الشركه مباشرة في عماره السجل المدني الدور التاسع العباسية.
يذكر أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - جمهورية مصر العربية، فاز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والذى يعد شريان حيوي يربط شرق القاهرة بغربها، حيث يضم المشروع أكبر محطة مركزية تبادلية وأكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وظائف جديدة بالخط الثالث للمترو
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