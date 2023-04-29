شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات اعتبارا من الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وبيانهم كالآتى :
اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 809 سياحى ( القاهرة / بيلا ) ليتكون من 8 عربات ( 2 ثالثة مكيفة + 6 تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالى .
اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 810 سياحى ( بيلا / القاهرة ) بنفس التركيب الوارد به قطار 809 من القاهرة وبنفس جدوله الحالى .
اعتباراً يوم الجمعة الموافق 5 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 941 / 966 ) سياحى ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط ) والعكس ليتكون من 8 عربات ( 2 ثالثة مكيفة + 6 تهوية ديناميكية ) وبنفس جدولهم الحالى .
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