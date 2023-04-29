التنمية المحلية تعلن بدء الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية اعتبارًا من اليوم السبت وحتى يوم الجمعة 14 يوليو 2023، موضحًا أن المرحلة الأولى من الموجة الـ21 بدأت اعتبارًا من اليوم السبت وتستمر حتى 19 مايو المقبل وتستهدف حالات البناء فى المهد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، لافتا إلى سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضى باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيرى عموم المحافظات، وسكرتيرى عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلى "لجنة انفاذ القانون"، ومسؤولى الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 والبدء فى تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.

وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة إعداد جدول زمنى يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.