شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تؤكد على أماكن نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:

1. ­القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان.

2. معبر قسطل (إجلاء بري).

3. معبر أرقين (إجلاء بري).

وأكدت وزارة الهجرة على إنتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الامني، وعلى المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.