الخليج 365: «الحوار الوطنى».. مصر على الطريق نحو الجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: «الخليج 365» تطلق سلسلة ندوات بمشاركة قادة الأحزاب والمفكرين.. «الحوار الوطنى» مصر على الطريق نحو «الجمهورية الجديدة».. مستقبل وطن وحماة الوطن ومصر أكتوبر والشعب الديمقراطى يتحدثون عن المحور السياسى.. الحوار يتسع للجميع من أبناء الوطن دون استثناء وفرصة تاريخية وغير مسبوقة.

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«الخليج 365» تطلق سلسلة ندوات بمشاركة قادة الأحزاب والمفكرين

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