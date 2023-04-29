شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 أطنان و529 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 8 أطنان و529 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.