الارشيف / أخبار مصر

الأوقاف: افتتاح 6 مساجد الجمعة منها 5 جديدة وواحد صيانة وتطوير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 6 مساجد الجمعة منها 5 جديدة وواحد صيانة وتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 6 مساجد يوم الجمعة 5 / 5 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 896 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و215 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء 

1. الجفجافة  - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء

مديرية أوقاف بني سويف

2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر 

مديرية أوقاف الجيزة

3. أبو طالب – – العياط 

4. الإيمان – عرب الترابيين – الصف 

مديرية أوقاف الفيوم

5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم  شمال 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا