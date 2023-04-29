شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتهيئة لجان شمال سيناء لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وذلك في ختام زيارته للمحافظة، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيدا بدورهم والجهود التى يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وأبرز الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث أكد أنه بالنسبة للأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% بينما الأسئلة المقالية لن تزيد عن نسبة ١٥%، مضيفًا أن الامتحان تتم فى صورة بابل شيت، ويتم التصحيح إلكترونيًا.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الامتحان سيركز على نواتج التعلم، والأسئلة واضحة ومحددة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من ١٠ خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان.

أما فيما يتعلق باللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، أكد الدكتور رضا حجازى أن تحديد أماكنها يكون من خلال اللجنة الخاصة بالامتحانات والمديريات التعليمية، مؤكدا أن الوزارة وضعت عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان وعدم استخدام أي وسائل مساعدة للغش، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وفى نفس السياق، أكد الوزير على تأمين لجان امتحانات الإعدادية تأمينا كاملا لمنع الغش، مع الحرص على تهيئة اللجان خاصة فى شمال سيناء، لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، موجهًا رسالة للطلاب بالاجتهاد فى المذاكرة، ومؤكدا على أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح ابنائها الطلاب.

ومن جانب أخر، أكد الوزير على أن مجموعات الدعم التى تم تنفيذها تتم لصالح الطالب، والمعلم، حيث أكد الوزير أنه تم وضع الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، لافتا إلى أنه يتم تحديد مقابل المجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية وفقا لطبيعة كل منطقة.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة.

وقد أشار الوزير أيضا، خلال اللقاء، بأنه سيتم إضافة بعض الانشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

وأشاد الوزير بالمدارس التى قام بزيارتها اليوم، كما تطرق لمدرسة التلول البحرية الجاري انشائها لاحتياج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين علي استغلال شواطئ سيناء، مما يوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على وجود مدرسة مصرية يابانية بالمحافظة، كما سيتم تزويد المحافظة بمدرسة رسمية دولية، بجانب إنشاء مدارس مصر المتميزة بالمحافظة خلال العام الدراسى المقبل والتى يتم الدارسة بها بنظام اليوم الكامل.