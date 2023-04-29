شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف أول ورشة عمل إقليمية للتوعية بخطر الزئبق فى حشو الأسنان أول مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه خلال هذه الفترة، تعمل وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة، على استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات، بتكنولوجيات أكثر تطورا، إضافة لعمل منظومة لإشراك القطاع الخاص فى عملية التخلص من المخلفات الطبية، من أجل دعم نظم التخلص الآمن من المخلفات المعدية والكيماوية الخطرة، وذلك وفقا لمتطلبات قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، إضافة إلى تدريبات الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الصحية، والتشديد على ضرورة منع استخدام الأجهزة المحتوية على مادة الزئبق، وفقا لاتفاقية ميناماتا الدولية التي تحظر استخدام أي أجهزة تحتوي على مادة الزئبق لخطورته على كافة الكائنات بالمنظومة البيئية.

وفى هذا الإطار ستستضيف مصر أول ورشة عمل إقليمية، بالتعاون مع التحالف العالمي لطب أسنان بدون زئبق، وجمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية، على مدار يومى 1 و2 مايو 2023، بمشاركة العديد من الخبراء ومنسقى شبكة "رائد" للبيئة والتنمية فى مختلف الدول العربية.

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‏تتضمن ورشة العمل الإقليمية عدد من الجلسات النقاشية حول الاستراتيجيات والتكتيكات التي اعتمدتها بعض الدول العربية مثل دولة تونس من أجل وضع تشريع بمنع استخدام الزئبق في طب الأسنان للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وكذلك تعمل الورشة على التعريف بدور التحالف العالمي لطب أسنان بدون زئبق، وضرورة التوعية بمخاطر استخدام حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق، المعروفة باسم "أملجم"، وجهود الحد من استخدامها تدريجياً.

جدير بالذكر أنه خلال ورشة العمل الإقليمية سيتم طرح تجربة مصر في طب أسنان بدون زئبق، وخطواتها للمصادقة على الاتفاقية، وسبل دمج خطط العمل الوطنية في خطة عربية موحدة من أجل طب أسنان بدون زئبق، بالإضافة إلى بحث التحضير للدورة الخامسة من مؤتمر أطراف اتفاقية"ميناماتا" (COP-5)، وسبل كسب التأييد والمناصرة لأهداف التحالف العالمي لطب أسنان بدون زئبق.