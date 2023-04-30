شكرا لقرائتكم خبر عن "لو زهقت ومحتاج تغير مجالك".. اعرف اشتراطات القوى العاملة للتدريب التحويلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة القوى العاملة من خلال وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة على مستوى الجمهورية وعددها 75 مركزاً، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة - على تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، لتدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة وذلك خلال خطة التدريب الحالية.

ويستعرض ”الخليج 365”، من خلال هذا التقرير اشتراطت وزارة القوى العاملة فى للحصول على دورات التدريب التحويلى، وهى:

أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة. إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى. إجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية و العقلية. يحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم.ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.

وكانت قد أسفرت جهود مراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، خلال العام الماضى 2022 عن تنفيذ 311 دورة من إجمالى مستهدف 479 دورة، بنسبة تنفيذ 65 %، من خطة التدريب المعتمدة، كما انتهت من تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج عدد 2790 متدربا بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة إلى 4989 متدربا، وقامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة في القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدربا.