شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 30/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:54
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:02 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:52 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:16 م
وقت صلاة العشاء 8:37 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 15: 4
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:37
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