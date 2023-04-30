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شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من القراء يطالبون بشن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية.
وأيد 90% من القراء شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية، بينما عارض 10% من القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية.
نتيجة الاستطلاع
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