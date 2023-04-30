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90 % من القراء يطالبون بشن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية.

وأيد 90% من القراء شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية، بينما عارض 10% من القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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