شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية يابانية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، قمة مصرية يابانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن رئيس الوزراء الياباني يزور مصر لمدة ثلاثة أيام، لتكون وجهته الأولى في مستهل جولته الأفريقية.

وأضاف المتحدث أن المباحثات المصرية اليابانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

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