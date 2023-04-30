شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكلف التأمين الصحى بتوفير علاج الهيموفيليا مجانا بجميع المراحل الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تكليف الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، باستمرار توفير البروتوكول الدوائي المجاني للمتعايشيين مع الهيموفيليا، بجميع المراحل الدراسية وحتى الجامعية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للأسرة المصرية.

واستعرض الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، جهود وزارة الصحة والسكان المتمثلة في هيئة التأمين الصحي، في التصدي لأمراض الدم، وذلك بافتتاح أول مركز لعلاج ورعاية مرضى الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر عام ٢٠١٨، ويعد أحد أكثر مراكز علاج الهيموفيليا تطورًا في الشرق الأوسط، حيث يضم فريقًا طبيًا متكاملًا ومدربًا على أحدث أساليب العلاج العالمية، بما يعود بالنفع على المصابين.

وأكد حرص وزارة الصحة والسكان، على التعاون مع الشركاء المعنيين محليًا ودوليًا، لتدشين وسائل تعليمية عديدة عن طبيعة المرض وكيفية التعامل والتعايش معه وتوجيهها إلى أسر المرضى، مؤكدًا على الدور الفعال والهام للأسرة والمريض نفسه، بفهم طبيعة مرضه والإلتزام بتطبيق بروتوكلات العلاج المقررة.