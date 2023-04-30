شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالضرائب: الرئيس وضع استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عمال مصر، بمناسبة عيدهم الـ59 الذي تحتفل به الدولة المصرية، تعزيزاً وتقديراً لدورهم الرائد في بناء الجمهورية الجديدة، ودفع الاقتصاد القومي نحو التقدم والتطوير، هذه الفئة التي ساهمت ولا تزال في بنائها ودعم استقرارها على كافة المستويات.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع منذ أن تولى مقاليد الأمور في البلاد في يونيو 2014 ، استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة، وتوفير البيئة الملائمة لعمال مصر الذين يعدون أيقونة العطاء في الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب عبد الفضيل إلى أن الرئيس السيسى، يحتفل مع عمال مصر بعيدهم الذى يوافق الأول من مايو كل عام، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى بعمال مصر فى هذه المناسبة، تقدير لقيمة العمل، ويجدد عمال مصر فى هذا المناسبة العهد باستكمال مسيرة التنمية باعتبارهم هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة وبناء ونهضة مصرنا الغالية، مؤكدا أن "عمال مصر هم العمود الفقرى بالنسبة الاقتصاد الوطني، والدولة تعول عليهم تحقيق كافة الخطط المستقبلية لإجراء نقلة وازدهار لاقتصاد الدولة."

وفى ختام كلمته بهذه المناسبة، قال "عبد الفضيل": أن عمال مصر الأوفياء يثمنون غاليا القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، ومواقفه النبيلة فى دعم واستكمال مسيرة التنمية التى رسمها الشعب وحماها رجال الجيش والشرطة ببسالة .

ووجَّه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الشكر والتقدير وأسمى آيات العرفان لعاملات وعمال مصر الأوفياء، على دورهم الرائد فى دفع مسيرة الوطن نحو تحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التى تبنى الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر فى الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطاء عمال مصر المتواصل، لنرتقى بمستوى المعيشة للجميع وفى مقدمتهم العمال فى ظل "حياة كريمة" لكل شعب مصر العظيم.