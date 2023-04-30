وزير الرى يكلف بالانتهاء من تطهير الترع والمصارف بالمحافظات

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وإجراءات متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على أعمال تطهيرات الترع بالعديد من المحافظات .

وشدد الدكتور سويلم على سرعة إنهاء ما تبقى من أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وقيام مديرى عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والاستمرار فى متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور بالترع والمصارف، والإطمئنان على قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة، والتوجيه بسرعة نهو مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات .

وأكد سويلم على قيام مديرى عموم الرى بجميع المحافظات بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب التطهيرات الجائره على جسور الترع، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع، مع قيام كل إدارة بتحديد المناطق الحرجة بزمام الإدارة والتى تستلزم المتابعة الدائمة لها لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها .

ووجه سويلم بقيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات على جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها .

كما وجه بزيادة الإعتماد على التشغيل الذاتى بمعرفة أجهزة الوزارة والإعتماد على معدات الوزارة فى تنفيذ أعمال التطهيرات .

وأكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا، والإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.