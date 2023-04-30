شكرا لقرائتكم خبر عن أول منتدى للاستثمار البيئى والمناخي بعد قمة المناخ فى مصر يونيو المقبل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة البيئة حاليا إلى إطلاق منتدى الاستثمار البيئى والمناخي، الذى سينعقد خلال شهر يونيو المقبل، بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، ضمن الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر من أجل تعزيز زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر.

يأتى إطلاق منتدى الاستثمار البيئى والمناخي، الذى سينعقد خلال شهر يونيو المقبل، كإحدى الخطوات التى تسعى إليها وزارة البيئة من أجل تفعيل اهداف وخطة عمل وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، التى أعلنتها وزارة البيئة بداية مارس 2023، والعمل على إطلاق منصة رسمية لهذه الوحدة، من أجل عرض الفرص وقصص النجاح للمشروعات البيئية والمتعلقة بالاستثمارات الخضراء ومشروعات الاقتصاد الدوار. ضمن خطوات العمل على ملف الاستثمار البيئى، كأحد الأولويات الحالية على قائمة اهتمامات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وبدأت مجهودات وزارة البيئة فى ملف الاستثمار البيئى، تؤتى ثمارها منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، بالإضافة إلى إطلاق خطة المساهمات الوطنية عقب الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتعلقة بالتغيرات المناخية 2050، ليضاف إليها الإعلان عن أول سوق طوعى للكربون على هامش قمة المناخ التى عقدت مؤخرا بشرم الشيخ نهاية عام 2022، ثم أعلنت الوزارة بعد ذلك الانتهاء من تأسيس أول شركة مصرية لشهادات الكربون كاحد المشروعات البيئية لخفض الانبعاثات الكربونية، للحصول على الواحدت وبيعها، خاصة بعد اصدار قرار رئاسة مجلس الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية، لتصبح منصة لتسجيل شهادات تداول الكربون الطوعى، تلها مؤخرا إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ التابعة للوزارة.

جدير. بالذكر أن وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، تعكس مشوار عمل وزارة البيئة على مدى سنوات طويلة تمتد من التسعينات لليوم، للتعامل مع العديد من القضايا من أجل تقليل تلوث الهواء والمياه والتربة، كما تعمل للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.