شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتيح التقديم الإلكترونى على الوظائف الخالية والان مع تفاصيل الخبر
عدد 10 وظيفة باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق)
10 وظيفة باحث شئون مالية من الحاصلين على (بكالوريوس تجارة محاسبة)
15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس أداب )
46 وظيفة أخصائي حاسب آلى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات )
50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة)
وفقا للشروط الاتية :-
أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.
- ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها .
المستندات المطلوبة
1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه
٢- صورة من شهادة الميلاد
٣- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
٤- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين
ه - صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور
٦ - رخصة القيادة ) أولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )
على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية
(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر
يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات).
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