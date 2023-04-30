شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المرافق تواصل إزالة الإشغالات والتعديات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء بالمحافظة، إعداد الحملات لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات والمخالفات، من الميادين والشوارع العامة.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بالجيزة، عن تحرير وإزالة 84 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق لمحلات تجارية، ومقاهي وكافيهات بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة إعلانات بدون ترخيص، وإشغالات لباعة متجولين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها