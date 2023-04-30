شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الشرطة السودانية تنفى حريق البنك المركزى السودانى وتحذر من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت قيادة الشرطة السودانية، الأحد، ما نقلته وسائل إعلام عربية عن تعرض البنك المركزى السودانى للحريق، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول قديم وهو لأحد أفرع البنك.

أكدت قوات الشرطة السودانية فى بيان لها أن قوات الاحتياطى المركزى هى فصيل يتبع للشرطة خرجت إلى الميدان يوم أمس السبت، لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التى تعرضت للنهب والسلب والتخريب، موضحة أن من يقوم على قيادتها هم ضباط خريجو كلية علوم الشرطة والقانون.

ونفت قوات الشرطة السودانية ما تداوله نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى بأن القوة التى خرجت تتبع للأمن الشعبى وأن الضباط الذين يقودون هذه القوة هم فى الأصل ضباط أمن، محذرة من الشائعات التى تهدف إلى زعزعة استقرار أمن المواطن السودانى.