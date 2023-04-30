شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستقبل نقيب الزراعيين لمناقشة إجراءات فترة أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، حيث تم مناقشة الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتوفير كل الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

وشدد سويلم على سرعة إنهاء ما تبقى من أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وقيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع، والاستمرار فى متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور بالترع والمصارف، والاطمئنان على قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك لضمان استيفاء كل الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، والتوجيه بسرعة إنهاء مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.

وأكد سويلم على الاستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً.

و‫تستعد وزارة الموارد المائية والري لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة، وتوزيع المياه ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

‏‎وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتوفير كل الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة، حيث تعمل أجهزة الوزارة على إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً.