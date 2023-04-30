شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يصل القاهرة عقب المشاركة فى أسبوع الجمارك الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك قادمًا من كوريا عقب زيارة ناجحة لكوريا الجنوبية للمشاركة فى فعاليات أسبوع الجمارك الكورية الذى نظمته دائرة الجمارك الكورية خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل 2023 بمدينة سول بكوريا الجنوبية.

وخلال هذه الزيارة وقع الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية وTaei Yoon مفوض إدارة الجمارك الكورية الجنوبية على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية وادارة الجمارك_الكورية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة فى الأمور الجمركية بهدف منع المخالفات ضد التشريع الجمركى وضمان التحصيل السليم للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات.