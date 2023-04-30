شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالجيزة: تحصين 8859 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر
ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية .
ويتم من خلال تكثيف الحملات الارشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.
وأضاف أنه من خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها و أهمية التامين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
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