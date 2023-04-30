شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذي سيستعرض خلاله مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.