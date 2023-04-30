شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: عيد العمال وتحرير سيناء مناسبتان مهمّتان للتذكير بإتقان العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود التهنئة لجموع الشعب المصري؛ بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أنها فرصة لأن نراجع أنفسنا ونذكرها بالإتقان وبذل المزيد من الجهد؛ فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، وأن نذكرها بالاعتماد على الذات في ظل أوضاع اقتصادية يعاني منها العالم، ولنا في الأنبياء القدوة؛ فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ورسولنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كان يقول عن الأيدي العاملة: (هذه يدٌ يحبها الله ورسوله).

كما قدم التهنئة للقيادة السياسية بذكرى تحرير سيناء واسترداد الأراضي المباركة، التي كرمها الله بذكرها في القرآن وهي أرض سيناء العزيزة.

ودعا المجلس المولى -عز وجل- أن يحقن دماء إخواننا في السودان، وأن يعلو صوت الحكمة والسماح على صوت المدفع والسلاح.