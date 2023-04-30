شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة بنت الوطن ولا تعمل بالسياسة.. أبرز تصريحات البابا تواضروس للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبي على أرض مصر، تأسست عام 68 ميلادية وحينما جاء مارمرقس إلى مصر كان يحمل عصا وهي ترمز للسند والرعاية وصليب ويرمز للإيمان المسيحى، وسلسلة باباواتها مستمرة منذ مارمرقس بلا انقطاع حتى اليوم.

2- ما يحدث في السودان أشر أزمة، ونحن نصلي من أجل أن ينجيها الله، وأدعو الأطراف المتصارعة للحوار.

3- المسيحية انتشرت في العالم من خلال خمسة مراكز هي: أورشليم، الإسكندرية، أنطاكية، روما، القسطنطينية.

والكنيسة القبطية في بدايتها عاشت ثلاثة عصور: التعليم، الاستشهاد، الرهبنة

وهذه العصور الثلاثة أصبحت سمات متكررة في كل عصر حتى الآن.

ويمكننا أن نشير إليها بثلاثة رموز:

التعليم (العرق)

الاستشهاد (الدم)

الرهبنة (الدموع)

4- الكنيسة بنت الوطن وخادمة للوطن ولكنها لا تعمل في السياسة، وهي تخدم المجتمع من خلال بناء مدارس أو مستشفيات أو تتبنى مبادرات اجتماعيةوخدمية.

5- الكنيسة تأسست في الخارج عام 1962 ودورها أن تجمع الناس حولها وتحافظ على هويتهم وتحميهم من الذوبان في المجتمعات الغربية، وهى أكبر خدمة قدمتها الكنيسة للوطن.

6- الكنيسة أنشئت العديد من المستشفيات والمدارس في بعض الدول منها أكبر مستشفى لعلاج الايدز في العالم في كينيا، ومدرسة فنية في بوروندي.

7- نحن لا ننشغل بالأكاذيب والشائعات، ويجب على الصحفيين تربية العقل النقدي ليكون للقراء القدرة على تمييز وإفراز ما يقرأونه، وأقول لمروجي الشائعاتومن لا يقدمون الحقائق، هاتين الآيتين:

"وَيْلٌ لِلْقَائِلِينَ لِلشَّرِّ خَيْرًا وَلِلْخَيْرِ شَرًّا، الْجَاعِلِينَ الظَّلاَمَ نُورًا وَالنُّورَ ظَلاَمًا، الْجَاعِلِينَ الْمُرَّ حُلْوًا وَالْحُلْوَ مُرًّا." (إش ٥: ٢٠).

والآية الأخرى من سفر الرؤيا والتي تشير إلى أنه من بين من سيكونون خارج الملكوت: "كُلَّ مَنْ يُحِبُّ وَيَصْنَعُ كَذِبًا." (رؤ ٢٢: ١٥).