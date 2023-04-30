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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة بمحاور المنصورية والمريوطية وترسا والان مع تفاصيل الخبر
ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء المختصة بضرورة التواجد الميداني للمتابعة الدورية لحالة النظافة وحملات رفع المخلفات إلى جانب السعي نحو الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعه حلها.
وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي العمرانية بمواصلة تنظيم حملات سير مركبات التوك توك بشارع خاتم المرسلين وتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتفعيل القرار الصادر في ذلك الشان بمنتهى الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لعدم إعاقة الحركة المرورية.
ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بتطوير ساحة الانتظار الكائنة أسفل مطلع الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم لاستغلالها في انتظار السيارات لخدمة المنطقية.
وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمنع الإنتظار الخاطئ لسيارات السرفيس الكائنة بمطلع الطريق الدائري لما تسببه في إعاقة الحركة المرورية وتوفير موقع بديل لهم.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة.
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