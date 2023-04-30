مفتي الجمهورية يتوجه للهند ويلتقي كبار المسئولين وشخصيات تنفيذية ودينية

القاهرة - سامية سيد - توجَّه الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- إلى جمهورية الهند اليوم الأحد، بناءً على دعوة الدكتور فيناى ساهاسرابودهي، رئيس المجلس الهندى للعلاقات الثقافية بحكومة الهند، فى زيارة رسمية تمتدُّ لخمسة أيام، حيث يلتقى عددًا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية فى الهند.

وتأتى زيارة مفتى الجمهورية إلى الهند، فى إطار برنامج استضافة كبار الشخصيات لدولة الهند، الذى ينظِّمه المجلس الهندى للعلاقات الثقافية، حيث تمنح الزيارة الفرصةَ للجانبين للتعبير عن تقديرهما المتبادل للتراث والثقافة الثرية لكلا البلدين.

ومن جانبه، أكَّد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن مصر والهند تربطهما علاقات صداقة تاريخية وروابط حضارية متينة شكلت زخمًا قويًّا لعلاقاتنا الثنائية، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التى تأتى تأكيدًا لسعى دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، للتواصل مع الشرق والغرب، من أجل بناء جسور السلام، وبحث القضايا الدينية والفكرية والثقافية، تماشيًا مع استراتيجية دار الإفتاء، لتعزيز الصورة الذهنية للإسلام وتعزيز قوة مصر الدينية الناعمة بين الأمم والشعوب، والاضطلاع بدَورها الريادى فى دعم مسيرة الحضارة والحوار فى إطار توصيل الرسالة الدينية الوسطية للدولة المصرية، ونشر الوعى العالمى بقيمة مصر الدينية والتعاون مع كافة الجهات فى الداخل والخارج لإنجاز ذلك.

وكشف مستشار مفتى الجمهورية عن أن زيارة المفتى للهند تستمر خلال الفترة من 30 أبريل إلى 6 مايو 2023. وعن اللقاءات المرتقبة لفضيلة المفتى فى الهند، أكد الدكتور إبراهيم نجم، أنه من المنتظر أن يجتمع فضيلة المفتى بعدد من كبار الشخصيات الرسمية والعامة والدينية فى الهند، كما يزور فضيلته عددًا من الجامعات الإسلامية هناك، والأماكن الدينية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الهندى للعلاقات الثقافية بحكومة الهند، يقوم فى إطار برنامج كبار الشخصيات بدعوة عدد من كبار الشخصيات من مختلف دول العالم وتنظيم لقاءات تفاعلية مع ممثلى كبرى المؤسسات الفكرية والدينية والثقافية والمؤسسات الأكاديمية بالهند، وذلك بهدف دعم العلاقات بصورة أكبر على مستوى شعبى البلدين الهند ومصر.