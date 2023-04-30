شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبري هولدينج تُعلن فتح باب الحجز لأحدث مشروعاتها السكنية "روسيل " بالمستقبل سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة خالد صبري هولدينج عن فتح باب الحجز لأحدث مشروعاتها السكنية "روسيل" فى المستقبل سيتي.

وقال المهندس خالد صبري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن مدينة سكنية متكاملة الخدمات على مساحة 56 فدان بالمستقبل سيتي فى مدينة القاهرة الجديدة، ويقدم المشروع مساحات متنوعة ما بين الوحدات السكنية والفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس، بالإضافة إلى منتج عقاري جديد ومختلف يتم طرحة لأول مرة من خلال مشروع "روسيل سيتي" لمواكبة التطور في عالم التطوير العقاري في مصر.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة "كلمة للاستشارات والتطوير العقاري" لإعداد الدارسات الفنية والمالية للمشروع، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة MOD +Partner كاستشاري هندسي للمشروع، وذلك لتوفير الحلول والتصميمات الهندسية المختلفة التى تحقق احتياجات ومتطلبات كافة الشرائح الاجتماعية المستهدفة.

كما أوضح أن التعاون من شركتى كلمة وMOD يأتي ضمن خطة الشركة فى التوسع فى محفظة مشروعاتها العقارية فى السوق المصري لتقديم منتج عقاري مختلف وفريد من نوعه يوفر حلولاً مبتكرة فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس خالد صبري، أن السوق العقاري المصري بحاجة لمزيد من المشروعات العقارية والسكنية فى الوقت الراهن نظراً للزيادة السكانية، وأنه تم اختيار الوقت الحالي لطرح المشروع من أجل المساهمة فى نشاط الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل، وتوفير مسكن ملائم لعدد كبير من العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف طرح عدد كبير من وحدات المشروع للمصريين العاملين بالخارج لدعم تصدير العقار المصري.

ومن جانبه قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة كلمة للاستشارات والتطوير العقاري، إن التعاون مع شركة خالد صبري هولدينج بهدف وضع الدراسة الفنية والمالية والتسويقية لمشروع "روسيل سيتي" والعمل على خطة وأهداف الشركة فى خطتهم التوسعية فى تنفيذ مشروع عقاري يقدم منتج مختلف.

وأشار أن شركة "كلمة" نجحت فى تحديد أهداف ورؤي شركة خالد صبري هولدينج فى اختيار "المستقبل سيتي" لتكون نقطة انطلاق مشروعهم الجديد، حيث أن المدينة تُعد أحد أفضل المناطق السكنية والاستثمارية، نتيجة عدة مقومات منها تعدد المحاور للمدينة والتخطيط الجيد والكثافة السكانية و الخدمات المميزة التى تسعى شركة المستقبل لتطويرها بشكل مستمر.

وأوضح أن مشروع روسيل سيتي يتميز بنسب بنائية تصل إلى 18% فقط مما يعنى كثافة سكانية قليلة، و82% من المساحة عبارة عن مساحات خضراء ومسطحات مائية وبحيرات صناعية وخدمات.

وفى نفس السياق، رحب المهندس مصطفى عامر الرئيس التنفيذي لشركة MOD +Partner، بالشراكة مع "خالد صبري هولدينج" كأحد أهم المطورين العقاريين في السوق المصرية والذي يواكب فكره مع أهدافنا لنمضي معًا في مسار واحد من أجل تطبيق ما تعلمناه من خبرات على مدار السنوات الماضية.

وكشف المهندس مصطفى عامر، عن طرح منتج جديد فى مشروع روسيل سيتي يحقق نقلة نوعية فى السوق المصري، بمساحات مختلفة ومقسمة حسب رغبة العملاء لتناسب كافة أذواق العملاء، حيث أن الوحدات السكنية في المشروع تنقسم إلى 50% فيلات، و50% عمارات مكونة من أرضي و6 أدوار متكررة.

ولفت أن نجاح أي مشروع يتوقف عليه عوامل هامة، هي المساحات التي تعتمد علي التخطيط السليم ودراسة الكثافة السكانية والطرق الداخلية للسيارات، والمشاه، والمناطق الخضراء والمائية وأماكن التجاري والإداري والخدمات، بالاضافة إلي البنية التحتية والأساسية للمشروع، والمكان السكني الذي يعيش فيه المواطن والذي يجب أن يوفر الخصوصية ويناسب عدد الافراد والتهوية والإضاءة الجيدة وغيرها، وهذا ما تم توفيره بكل دقة فى مشروع روسيل سيتي.