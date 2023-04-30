شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة للعبّارات والنقل البحري وترسانة البناء الكورية توقع عقود شراء مركبين لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت قبل قليل وزارة النقل عقود بناء عدد 2 سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل، وذلك بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وترسانة البناء الكورية.

حضر التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وكل من رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس شركة القاهرة للعبارات وقيادات شركة ترسانة ديسون dae sun الكورية الجنوبية وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد.