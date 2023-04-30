شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 16 ألف مواطن.. الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم منذ قليل، الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى للعام الجاري 1444هـ - 2023 م، والتي تم إجراؤها بمقر وزارة السياحة والآثار في العباسية، بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، وأعضاء اللجنة، وقيادات الإدارة المركزية للشركات بالوزارة، وممثلين عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلي قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

وقد تم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

ويمكن لشركات السياحة المنفذة للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية الموحدة للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها.

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ومن جانبها، أكدت سامية سامي أن موسم الحج السياحي هذا العام شهد زيادة في إقبال عدد المواطنين المتقدمين له بنسبة 7% عن العام الماضى، كما أنه يناسب كافة المستويات ويغطي كافة الشرائح المجتمعية حيث تم تخصيص 75% من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي هذا العام للمستويين الاقتصادي والبري و 25% للمستوى الخمس نجوم، مؤكدة على حرص الجميع بأن يكون موسم الحج لهذا العام ناجحاً ومرضياً لكافة الحجاج.

كما ناشدت جميع الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج لهذا العام بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج السياحي والبرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الحاج. وأضافت أن اللجنة العليا للعمرة والحج في حالة اجتماع دائم للوقوف على مستجدات الأمور .

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1444هــ/2023م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، اعتباراً من يوم 12 مارس الماضي وحتى 19 إبريل الجاري، وقد تم مد مهلة لتسجيل الحجاج حتى يوم الخميس الموافق 27 أبريل الجاري.