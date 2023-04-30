شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يوافق على سنة التدريب الإجباري "الامتياز" للصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للجامعات اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بعدد سنوات الدراسة بكلية الصيدلة، واستبدال المادة بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي Pharm D) خمس سنوات دراسية يعقُبها سنة للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".

كما وافق المجلس على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".

وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي القادم 2023/2024.

وافق المجلس أيضًا على إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميداني في مدارس التعليم الأساسي؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وافق المجلس على التحاق طلاب الجامعات الحكومية - الذين استنفذوا مرات الرسوب - بالجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من جامعة حكومية لجامعة تكنولوجية، مع الالتزام بالضوابط والقواعد ذات الصلة لضمان الجدية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.