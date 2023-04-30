شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الجديد ووفدًا من أعضاء مجلس النقابة، وهم الكتاب الصحفيون هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي.

وهنأ قداسة البابا الضيوف بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة.

ودارت مناقشات حول أهمية قبول الآخر كضرورة في بناء المجتمع بوصف التنوع أنه قوة وتعاون ونمو.

وقدم لهم قداسة البابا بعضًا من كتابات قداسته كهدايا تذكارية.