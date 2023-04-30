شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب أعداد العائدين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية (3 قطارات )، وذلك فى إطار تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات و سبل الراحة للعائدين من السودان، ونظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان.

وجاءت بيانات القطارات كالآتى :

1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباحا.

2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا .

3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا .

4- تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09.50مساءاً ويصل أسوان الساعة ١٠:٠٥ صباحاً .

5- تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا ويصل أسوان الساعة ١٢:٠٠ ظهرا .

وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.