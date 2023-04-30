شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية حتى انتهاء شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا فى التقلبات الجوية، فى الفترة المقبلة، مضيفة أن هناك ارتفاعا وانخفاضا فى درجات الحرارة على مدار اليوم، فيكون فى فترات النهار حارا وفى الليل باردا، وذلك بسبب كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك نشاط رياح على مدار اليوم يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة، ومتوقع غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة : "على المواطن ارتداء الملابس الخريفية بسبب التقلبات الجوية لأن فترة الصباح مائل للحرارة وفى فترات الليل".

وتابعت : "على مدار شهر مايو به تقلبات جوية وعلى المواطنين أخذ الحذر حتى لا يصابون بالبرد.. وهناك توقع ارتفاع درجات الحرارة فى يوم الخميس المقبل".