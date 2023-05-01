شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية عيد العمال بالصالحية الجديدة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية عيد العمال، بالصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.